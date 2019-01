Şenol Güneş: "Serdar Aziz ve Fabri gelebilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında gelenler, gidenler, gidecekler, gelecekler ve ikinci yarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, ara transfer döneminde G.Saray ile yollarını ayırması beklenen Serdar Aziz'le ilgili olarak, "Serdar Aziz iyi bir oyuncu. G.Saray'da ne yaşadı bilmiyorum, aramadım. Oyuncu bize gelmek istiyordu, sonra G.Saray'a sattılar. Şimdi yeniden ayrıldı. Sakatlığı var diyorlar. Belki olur, bilmiyorum! Ama sonuçta transferi yönetim yapıyor. Stoper istiyorsan al o zaman. Ama o kararları kolay veremezsiniz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam İngiltere'ye giden kaleci Fabricio ile ilgili de, "Fabri'nin mutsuz olduğunu ben de duydum. İyi bir karakter. Giderken üzüldüm, gelirse de sevinirim. Başkanın takdirine bırakıyorum. Başkanımız büyük başkan, o ne derse o olur. Ben bile kulüpten randevu alıyorum şu ara, o yüzden kesin bir şey söyleyemem" yorumunu yaptı.



GİDECEKSEN GİT, KALIRSAN DA OYNA

Takımdaki bazı oyunculardan özellikle bu sezonun ilk yarısında beklediğini alamadığını dile getiren teknik direktör Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların gidip gitmemesi kulüp ve onlara bağlı olarak değişebilir. Buradaysan buraya aitsin, gideceksen de saygı duyarız. Mesela biz beklediğimizi alamadık Babel ve Adriano'dan. Gideceksen git, ama kaldıysan da oynayacaksın. Sonuçta paranı alıyorsun. Elimde Babel varken, ben oyuncu almam o bölgeye. Gitmesini istemesem bile gitmesinde yarar var derim; eğer alınacak oyuncu varsa. Çok para alıp bir yere gitmek mi, iyi para alıp oynamadığın bir yere gitmek mi? Kararın bugün-yarın bitmesi lazım. Gideceksen bileceğim, ona göre hazırlık yapacağım. Babel ve Adriano'nun kalacak ya da gidecek durumları beni etkiler. İşlerin gecikmesi iyi değil. İyi tarafı, Burak Yılmaz ve İsimat Mirin alındı ama diğerleri gidemediği için işler yavaşladı" diye konuştu.



TOLGAY TAKAS İÇİN GÖNDERİLMİYOR

Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan ile ilgili çıkan takas dedikodularına yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Şener'i tanıyorum, düzgün bir karakter ama şu an net bir şey olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Anladığım kadarıyla Tolgay, F.Bahçe ile görüşüyor. Fakat benim bildiğim para ile olursa anlaşma yapılacak. Bizimkiler önce para istiyor diye biliyorum ben. Önce para diyorlar. Tolgay Arslan iyi bir oyuncu. Başka bir oyuncuyla takas için gönderilmiyor" değerlendirmesinde bulundu. Orta sahada sayısal bir eksiklik olmadığını ama sağ bekte sıkıntı olduğunu belirten Şenol Güneş, "Öne oynayacak iki oyuncumuz var; Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic. Ama sağ bekte sıkıntı var. Sol beke oyuncu almaya gerek yok bence. Ama iyi bir sağ bek ve aynı zamanda sol bek oynayan da olabilir. Gökhan varken ve iyiyse, başkasını oynatmam ben orada. Ama gideceklerin gitmesi lazım önce."



14 KASIM'DA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Tolgay Arslan, yönetim kararıyla 14 Kasım'da kadro dışı bırakılmıştı. İlk yarıda sadece 8 maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, ikinci yarı için F.Bahçe ile görüşüyor ama Beşiktaş, bonservis bedeli talep ediyor.



MUTSUZ DEĞİLİM, TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİM

Beşiktaş'ta mutsuz olmadığını ve mukaveleyi değerlendireceğini söyleyen Güneş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu an bulunduğum yerden memnunum. Bu sezon sonu sözleşmem bitiyor. Değerlendireceğim tabii ki teklifi. Burada mutsuz değilim. Oynadığımız oyundan, sonuçlardan mutsuzum. Taraftarın, başkanın istediği gibi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ekonomik olarak istediğiniz transferleri yapamıyorsunuz. Onların takdiri nedir, bana geldiğinde düşünürüz, konuşuruz. Beşiktaş yönetimi ve taraftarı beni istediği sürece gitmeyeceğim demiştim. İstediği sürece buradayım. Burada çalıştığım en uzun süreyi geçiriyorum. Uzun süre geçirmenin yıpranması da var. Gidersem de saygımla giderim. Bu camianın sevgisini-saygısını kazandığımı düşünüyorum. Başkanla fikir ayrılıklarımız belki oldu ama kavgamız hiç olmadı. Çok mutluyum, daha mutlu olmam için bir şey yapılırsa bakarız."



ORKAN'IN ALGILAMA SIKINTISI VAR

Ellerindeki genç oyuncuları yalnızca oynamaları halinde gönderebileceklerini kaydeden Güneş şöyle konuştu: "Orkan Çınar'a çok üzüldüm. Gittiğiniz yerde gelişmeyi düşünün derim her zaman. Hatta dedim ki, biz bu kadar yetenekli olanı nasıl kaybettik? Orkan'ın algılamada sıkıntısı var. Ne yazık ki gittiği yerlerden de hep şikayetler geldi. Benim en büyük hayal kırıklıklarımdan biridir. Fatih'in daha iyi olması lazım ama iyi zaten geldiği nokta da. Son hazırlık maçında da çok iyiydi. Her takım için alınacak bir oyuncu. Ama oynama şansı varsa kiralık gider. Larin için de aynı şey geçerli ama oynayacaklarsa gönderirim. Utku'yu gönderebiliriz dedim. Anadolu'yu, zorluklarını görmek lazım. Yetenekli kaleci ama onu yaşaması lazım, başarılı olacağını düşünüyorum. Gençlerin hepsini oynatmak zor. Ege mesela fiziği, tekniği iyi ama ağır kalıyor. Kartal da kısa boylu ama iyi bir oyuncu, hareketli."



BURAK YILMAZ'A KEFİL OLURUM!

Şenol Güneş, "Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor" dedi. 33 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı taraftarlarla kucaklaşacağına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Takımı adına her şeyi yapan bir futbolcunun yeniden istenmesi doğrudur. Ben de şartlar gerektirdi, buraya geldim. Böyle bir insanın burada olmasından gurur duyuyorum" dedi. Türkiye'deki iki iyi forvetin Burak ile Cenk olduğunu ifade eden Güneş şöyle devam etti: "Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor. Daha önce de gitti. O mu gitti, tutsalard!.. Bugün Beşiktaş'ın bu şartlar içinde alabileceği en iyi golcü Burak. Şu anda Beşiktaş ile idmanda olmayan Vagner'den ucuz maliyeti. Yere düşmüştü. Olabilir, 'feda' döneminde bunu yaptı diye sürekli söylenmesine gerek yok. Beşiktaş ile Burak'ın kucaklaşacağını düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. Hakkılar, Sebalar gibi olmaya süresi yetmez belki ama onlar gibi davranmak lazım. Ben kendi adıma kolay kolay kimseye kefil olmam ama Burak'a kefilim."



BU KADAR YIPRATMAK KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL

Güneş, Burak'ın yapılan ağır eleştirilerle yıpratılmasını doğru bulmadığını söyledi. Tecrübeli hoca, "İnsanlar eleştiri yapacaktır. Ama bu kadar haksız yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum çünkü her şeyini veren bir karakter. Böyle bir oyuncunun bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum" dedi.



ALTIN ÇAMURA DA DÜŞSE ALTINDIR!..

Beşiktaş'ın başarılı hocası Şenol Güneş, sert eleştirilere maruz kalan Oğuzhan'a da sahip çıktı. Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneğini biliyoruz, sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Ama altın altındır, çamura düşse de altındır. Önemli olan çamuru üstünden atmak. Adem ile Oğuzhan var. İkisi birlikte oynayınca sıkıntı yaşadım, sonrasında da birini tercih etmek durumuna düştük. Ama bu değişecektir. Asıl beklediğim şey hücumda biraz daha etkili olmak. Hem Adem'den hem Oğuzhan'dan" dedi. Bu arada Larin'in her gün daha iyiye gittiğini belirten tecrübeli hoca, "Şu an memnunum mesela. Güven başta iyiydi, şu an bocalıyor. Bu oyun Güven'in tarzı değil ama Larin'in üste çıkacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.