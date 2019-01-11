Israrcı Orkan – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Israrcı Orkan

Israrcı Orkan

 Demirspor'dan gönderilen için yönetimi teklif bekliyor.

Demirspor'dan gönderilen için yönetimi teklif bekliyor. Genç oyuncu PTT 1. Lig'de oynamak istemediğini, ancak 'den bir takımdan kiralama teklifi gelirse değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdiye kadar Orkan için birkaç teklif gelirken, yeni bir gelişme yaşanmadı.

  1. 11.1.2019
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