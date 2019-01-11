Israrcı Orkan

Adana Demirspor'dan gönderilen Orkan Çınar için Beşiktaş yönetimi teklif bekliyor. Genç oyuncu PTT 1. Lig'de oynamak istemediğini, ancak Süper Lig'den bir takımdan kiralama teklifi gelirse değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdiye kadar Orkan için birkaç teklif gelirken, yeni bir gelişme yaşanmadı.