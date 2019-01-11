Israrcı Orkan
Adana Demirspor'dan gönderilen Orkan Çınar için Beşiktaş yönetimi teklif bekliyor.
Adana Demirspor'dan gönderilen Orkan Çınar için Beşiktaş yönetimi teklif bekliyor. Genç oyuncu PTT 1. Lig'de oynamak istemediğini, ancak Süper Lig'den bir takımdan kiralama teklifi gelirse değerlendirmek istediğini söyledi. Şimdiye kadar Orkan için birkaç teklif gelirken, yeni bir gelişme yaşanmadı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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