Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi
Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ve Antalya kampına dahil etmeyip U21 takımı ile antrenmanlara çıkardığı Vagner Love'un avukatı Diogo Souza, oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ve Antalya kampına dahil etmeyip U21 takımı ile antrenmanlara çıkardığı Vagner Love'un avukatı Diogo Souza, oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.
Brezilya basınına demeç veren Diogo Souza, ''Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak oyuncuma 5 aydır maaş ödemiyorlar. Daha önce ihtar gönderdik. Oyuncumun A Takım'a dahil edilmesini de istedik. Ama onlar bunu yapmadı. Bu durumda FIFA'ya gitmemiz gerecek. Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş sadece geçmiş alacakları değil, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak'' diye konuştu.
Brezilya takımları ile sürekli transfer görüşmesinde bulunuğu öğrenilen Vagner Love'ın, kulüpten hem alacaklarını istediği hem de bonservisinin bedavaya verilmesini talep ettiği belirtildi. Beşiktaş transfer komitesinin ise, oyuncunun alacaklarını ödemeyi taahhüt etse de bonservisini bedavaya vermeyi kabul etmediği dile getirildi.
- 9.1.2019 20:48
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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