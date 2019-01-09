Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ın avukatından 'a tehdidi

Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi

'ın satış listesine koyduğu ve dahil etmeyip Love'un avukatı , oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.

'ın satış listesine koyduğu ve dahil etmeyip Love'un avukatı , oyuncusunun mevcut durumunun devam etmesinin Beşiktaş'ın zararına olacağını açıkladı.

basınına demeç veren Diogo Souza, ''Beşiktaş ile iyi bir ilişkimiz vardı. Ancak oyuncuma 5 aydır maaş ödemiyorlar. Daha önce ihtar gönderdik. Oyuncumun A Takım'a dahil edilmesini de istedik. Ama onlar bunu yapmadı. Bu durumda 'ya gitmemiz gerecek. Eğer FIFA'ya gidersek, Beşiktaş sadece geçmiş alacakları değil, önümüzdeki 18 ayın maaşlarını da ödemek zorunda kalacak'' diye konuştu.

Brezilya takımları ile sürekli görüşmesinde bulunuğu öğrenilen 'ın, kulüpten hem alacaklarını istediği hem de bonservisinin bedavaya verilmesini talep ettiği belirtildi. Beşiktaş transfer komitesinin ise, oyuncunun alacaklarını ödemeyi taahhüt etse de bonservisini bedavaya vermeyi kabul etmediği dile getirildi.

  1. 9.1.2019 20:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vagner Love'ın avukatından Beşiktaş'a FIFA tehdidi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN