Yarısını kazanamadı

Süper Süper Lig'de birçok takımın, hedefinden daha az puan topladığı 2018-19 sezonunda Beşiktaş da beklentilerin altında puan toplayan bir başka ekip oldu. Başakşehir'in lider, Yeni Malatyaspor'un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan siyahbeyazlılar, 5 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



ORTALAMASI AZALDI

Güneş'in ilk sezonunda ilk 16 haftada 12 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup olmuştu. Beşiktaş'taki ilk sezonunda, 16 haftada %75'lik bir galibiyet oranı yakalayan ve sezonu da %73.5'luk galibiyet oranıyla şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezonda aynı periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2016-17 sezonunun ilk 16 maçında %62.5'luk galibiyet oranı yakalayan siyah-beyazlılar, sezonu % 67.6'lık galibiyet oranıyla şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 2 sezon mutlu sona ulaştı.



AVERAJLA 3. SIRADA

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Güneş'in ekibi, ilk 16 haftada 8 galibiyet alarak %50'lik bir oran yakaladı. Siyah-beyazlıların sezon sonundaki galibiyet oranı ise %61.7'de kaldı. Bu sezon ise geride kalan 16 maçta aldığı 7 galibiyetle %43 kazanma oranı yakalayan Beşiktaş'ı, son şampiyon Galatasaray ve Trabzonspor takip etti. 3 takım da bu sezon benzer performanslar ortaya koydu ve 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar averajla 3. sırada yer alırken, Trabzon 4, Galatasaray da 5. sırada kendisine yer buldu.