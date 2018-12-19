Yarısını kazanamadı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Yarısını kazanamadı

Yarısını kazanamadı

Güneş, ’ta ilk kez 16 hafta sonunda maçlarının yarısından daha azını kazanabildi. , geçen yıl bu periyodu %50 galibiyet oranıyla kapatmıştı!

Süper 'de birçok takımın, hedefinden daha az puan topladığı 2018-19 sezonunda da beklentilerin altında puan toplayan bir başka ekip oldu. 'in lider, 'un da ikinci olduğu ligde, 26 puanla 3. sırada bulunan , 'in göreve gelmesinin ardından ilk kez 16 hafta sonunda çıktığı maçların yarısından daha azında galip geldi. 16 maçta 7 kez kazanan siyahbeyazlılar, 5 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ORTALAMASI AZALDI
Güneş'in ilk sezonunda ilk 16 haftada 12 galibiyet alan Beşiktaş, 2 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup olmuştu. Beşiktaş'taki ilk sezonunda, 16 haftada %75'lik bir galibiyet oranı yakalayan ve sezonu da %73.5'luk galibiyet oranıyla şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezonda aynı periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 2016-17 sezonunun ilk 16 maçında %62.5'luk galibiyet oranı yakalayan siyah-beyazlılar, sezonu % 67.6'lık galibiyet oranıyla şampiyon olarak tamamladı ve üst üste 2 sezon mutlu sona ulaştı.

AVERAJLA 3. SIRADA
Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan Güneş'in ekibi, ilk 16 haftada 8 galibiyet alarak %50'lik bir oran yakaladı. Siyah-beyazlıların sezon sonundaki galibiyet oranı ise %61.7'de kaldı. Bu sezon ise geride kalan 16 maçta aldığı 7 galibiyetle %43 kazanma oranı yakalayan Beşiktaş'ı, son şampiyon ve takip etti. 3 takım da bu sezon benzer performanslar ortaya koydu ve 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar averajla 3. sırada yer alırken, 4, da 5. sırada kendisine yer buldu.

  1. 19.12.2018
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