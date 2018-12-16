Necip 2. kez dalya diyor

Beşiktaş altyapısından çıkan ve uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyerek kaptanlığa kadar yükselen Necip Uysal, Trabzonspor maçıyla birlikte 2. kez dalya demeye hazırlanıyor. Bordo-mavili rakip önünde karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak olan Necip, Beşiktaş formasıyla 200. lig maçına çıkacak.