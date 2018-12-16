Necip 2. kez dalya diyor
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Trabzonspor maçıyla birlikte 200. lig maçına çıkacak.
Beşiktaş altyapısından çıkan ve uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyerek kaptanlığa kadar yükselen Necip Uysal, Trabzonspor maçıyla birlikte 2. kez dalya demeye hazırlanıyor. Bordo-mavili rakip önünde karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak olan Necip, Beşiktaş formasıyla 200. lig maçına çıkacak.
- 16.12.2018 19:30
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Necip 2. kez dalya diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.