Necip 2. kez dalya diyor
16 Aralık 2018, Pazar
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Necip 2. kez dalya diyor

Necip 2. kez dalya diyor

'ın kaptanlarından , maçıyla birlikte 200. lig maçına çıkacak.

altyapısından çıkan ve uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyerek kaptanlığa kadar yükselen , maçıyla birlikte 2. kez dalya demeye hazırlanıyor. Bordo-mavili rakip önünde karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak olan Necip, Beşiktaş formasıyla 200. lig maçına çıkacak.

  1. 16.12.2018 19:30
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