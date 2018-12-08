Son haftalarda çıkış yakalayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.



Ankaragücü galibiyetinin ardından geçen hafta aldığı G.Saray galibiyetiyle morallenen ve son 3 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında golsüz beraberliğe razı oldu. Zirve ile puan farkını kapatma şansını kullanamayan Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada kaldı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde oynadığı 15. maçında ilk beraberliğini aldı ve 16 puanla 13. sırada kaldı.





ÇOK KRİTİK İKİ MAÇI VAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu maçtan önce de perşembe akşamı İstanbul'da Malmö'yü konuk edecek.

Beşiktaşlı yöneticiler çok zorlu iki maçta da kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Önce UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak, ardından da Trabzonspor'u mağlup ederek Alanya'da kaybettiğimiz puanların telafisini yapmak istiyoruz. Bu dakikadan sonra üzülmek değil, hemen bu maçı unutmamış gerek" diye konuştular.



BANA GÜVENENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Genç oyuncu Dorukhan Toköz, Alanya deplasmanında kaybettikleri 2 puan için çok üzgün olduğunu söyledi. Dorukhan, "Öncelikle bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Takıma bir şey katmak için çok çalışıyoruz. Deneyimli oyunculara sahibiz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kaybedilen 2 puan var. Bu arada rakip takımı da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ama bunu telafi edeceğiz, kimse merak etmesin. Hem Malmö hem de ardından oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmalarını kazanarak kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.