Beşiktaş hız kesti!
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Kar'tal'ius!

Kar'tal'ius!

ve ’ı devirerek 2’de 2 yapan ve yükselişe geçen Kartal Alanya deplasmanında berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Son haftalarda çıkış yakalayan , Aytemiz deplasmanında 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

galibiyetinin ardından geçen hafta aldığı G.Saray galibiyetiyle morallenen ve son 3 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında golsüz beraberliğe razı oldu. Zirve ile puan farkını kapatma şansını kullanamayan Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada kaldı.

yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde oynadığı 15. maçında ilk beraberliğini aldı ve 16 puanla 13. sırada kaldı.


ÇOK KRİTİK İKİ MAÇI VAR
Beşiktaş, 'in 16. haftasında, sahasında 'u konuk edecek. Bordo-mavililer ile çok bir mücadeleye çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu maçtan önce de perşembe akşamı 'da Malmö'yü konuk edecek.

Beşiktaşlı yöneticiler çok zorlu iki maçta da kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Önce UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak, ardından da Trabzonspor'u mağlup ederek Alanya'da kaybettiğimiz puanların telafisini yapmak istiyoruz. Bu dakikadan sonra üzülmek değil, hemen bu maçı unutmamış gerek" diye konuştular.

Emre Bol:


BANA GÜVENENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Genç oyuncu Dorukhan Toköz, Alanya deplasmanında kaybettikleri 2 puan için çok üzgün olduğunu söyledi. Dorukhan, "Öncelikle bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Takıma bir şey katmak için çok çalışıyoruz. Deneyimli oyunculara sahibiz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kaybedilen 2 puan var. Bu arada rakip takımı da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Ama bunu telafi edeceğiz, kimse merak etmesin. Hem Malmö hem de ardından oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmalarını kazanarak kendimizi affettireceğiz" diye konuştu.

  1. 8.12.2018
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