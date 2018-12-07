Emre Bol: "Beşiktaş 1 puanı önce Karius'a sonra VAR'a borçlu"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında "Beşiktaş, 1 puanı önce Karius'a sonra VAR'a borçlu" dedi.
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