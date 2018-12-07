Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci şampiyonluk adayını açıkladı
07 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaşlı eski futbolcu şampiyonluk adayını açıkladı

Beşiktaşlı eski futbolcu <a href="/index/nihat-kahveci?id=2daad2f1-e8e6-4583-a7d5-5f314ac87b41" class="" rel="tag">Nihat Kahveci</a> şampiyonluk adayını açıkladı

Beşiktaşlı eski futbolcu , şampiyonluk adayını açıklayarak, " şampiyon olabilir" dedi.

Beşiktaşlı eski futbolcu , Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği seminerde Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Yasin Dallı moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Türk Futbolu Nereye Gidiyor?' konulu seminerde , gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ FUTBOL ADINA ÜZÜLÜYORUM"
Profesyonel futbolculuk kariyerinde A Milli Takımı adına önemli başarılara imza atan ve özellikle 2008'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol atarak tarafından maçın adamı seçilmesiyle akıllara kazınan Nihat Kahveci, "Türkiye, tarihinde futbol adına 5 turnuvaya gittiyse bunların 3'ünde bulundum. Çok şanslıyım. Yaptıklarımla, kattıklarımla gurur duyuyorum. Ancak bugünkü Türk futbolunu düşündüğümde çok üzülüyorum. Son 11 yıldır bir başarı yok. İnşallah ilk hedef 2020 Avrupa Şampiyonası. Eski günleri özlüyorum. Sevinmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"A MİLLİ TAKIM'DAN SOĞUMA SÖZ KONUSU"
Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nı insanlara yeniden sevdirmek gerektiğini ifade ederek, "Bizim oynadığımız maçlarda Türk Milli Takımı insanlarla kaynaşmış haldeydi. Şimdi bir soğuma söz konusu. Milli takım maçı olduğunu aramızda bilmeyen insanlar var. Türk Milli Futbol Takımı'nı insanlara sevdirmek gerekiyor. İnsanlar yine o heyecanla, o maç saatini birlikte beklemeli. O soğukluğu yok etmeliyiz" diye konuştu.

"LUCESCU'YU FORMSUZ BULUYORUM, DEĞİŞİKLİK ŞART"
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'yu formsuz bulduğunu söyleyen eski futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lucescu'nun kariyerine çok büyük saygı duyuyorum. Türk futboluna çok şey katmıştır. Ama maalesef kimyası uyuşmadı . 2002'de , 2008'de . Milli takımımız, Türk başarılı oluyor. Türk insanı birebir duyguları aldığında sahada çok daha başarılı oluyor. Yolun sonunu iyi görmüyorum. Bence en kısa zamanda bir değişiklik şart, teknik direktör anlamında. Lucescu konusunda karar gözden geçirilmeli."

SÜPER LİG'İ DE DEĞERLENDİRDİ
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için gündeme gelen transferinin gerçekleşmesinin sarı-lacivertli taraftarları memnun edeceğini belirten Nihat Kahveci, 'de şampiyonluğa en yakın takımın da Medipol olduğunu sözlerine ekledi.

"HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEYİN"
Eski futbolcu öğrencilerle, deneyimlerini paylaştığı söyleşide öğrencilere, " Hayallerinizi küçümseyenlere rağmen, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Ben hep öyle yaptım. Tevekkül etmeyi de bırakmayın" sözleriyle seslendi.

  1. 7.12.2018 11:48
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:49
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