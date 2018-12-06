Fikret Orman: "Kulüpler oy birliği ile metnin arkasında"

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları:

"Büyük hatalar yapılan maçlar olmuştur. Her maçtan sonra cezalandırmaya dönersek, Türk hakemliğine zarar verileceğini düşünüyoruz. MHK başkanının bize söylediği, 'Bu lig bu hakemlerle yönetilecek'tir. Ben de ona hep hak vermişimdir."

"Kulüpler Birliği toplantılarında bir imza olur. Biz hiçbir kulüpten imza istemedik ki, altına imza atmış olsun. 17 kulüp bunda mutabıktır zaten. Kimsenin Galatasaray Kulübü'nün karşısında olma niyeti de yoktur, haddi de yoktur."

"Bizim maçlarımızda da büyük hatalar olmuş olabilir. Ben hakemlerin şahsında konuşmuyorum. Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'ya ceza verilmesi, dinlendirilmesi MHK'nın vereceği karardır."

"Kimse Galatasaray'ın karşısında olamaz. Hata varsa, hatadır. Bu kulüplere göre değişmez."

"Mustafa Cengiz ile metinden sonra bir kez görüştüm. Gördüğüm zaman tabii ki görüşürüm. Onlara bizim ailemizdir, biz birbirimize düşman değiliz ki! Abdurrahim Albayrak benim çok yakın dostumdur, çocuğunun düdüğünde nikah şahitliği yaptım."

"Metnin esasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntının özü, Galatasaray'a neden bildirilmediydi. Bir hata yaptık diyelim. Bizim niyetimizi açıkça ifade ediyorum. Biz ortak menfaatlerimiz için buradayız. Metinin arkasında olduğunu herkes ifade etti."

"Hakemlerimiz hata yapıyorlar. Benim de hakemlerle ilgili dönem dönem serzenişlerim oluyor, olacaktır. Hakemler hata yapıyorsa ve siz de onu bir kulübün isteği sonrasında kamuoyu önünde cezalandırırsanız, ligde hakem kalmaz."

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"Ortada bir cinayet varsa, suç vardır. Ortada yapılan bir yanlış var, biz de onun altını çizmeye çalışıyoruz."

"Bizim hakem sorununu çözme gibi bir misyonumuz yok. MHK'yı biz atamıyoruz, yönetmek bizim işimiz değil. Buradan arabaya binin, karşıya geçin, federasyon yetkililerine sorun, onlar cevaplasınlar."

"Beşiktaş taraftarları, VAR sistemi ile kaybedilen puanları çıkarsınlar, onlar da 10 puan bulurlar. Sistem yapmıyor bunu, sistemi yöneten de insan. VAR sistemi güzel gidiyor."