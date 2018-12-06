Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Orman, "Mustafa Cengiz'i çok severim, benden yaşı da büyüktür. Gördüğüm zaman elbette konuşurum. Biz birbirimize düşman değiliz. Abdurrahim Albayrak mesela benim çok yakın dostumdur. Çocuğunun düğününde nikah şahitliği yaptım." ifadelerini kullandı.