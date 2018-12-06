Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Beşiktaş yönetimi Tolgay Arslan’ın kadro dışı kalması, Atiba’nın da yaşının ilerlemiş olmasından dolayı bu mevki için Charles Kabore’nin peşine düştü.
Üç sezon öncede gündeme gelen 30 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu için yönetim tekrar girişimlere başladı. Ocak'ta Kabore ile anlaşılması halinde tecrübeli futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olacak. Burkina Faso Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Charles Kabore, 2015'ten bu yana Krasnodar'da forma giyiyor.
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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