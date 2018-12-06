Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!

Üç sezon öncede gündeme gelen 30 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu için yönetim tekrar girişimlere başladı. Ocak'ta Kabore ile anlaşılması halinde tecrübeli futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olacak. Burkina Faso Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Charles Kabore, 2015'ten bu yana Krasnodar'da forma giyiyor.