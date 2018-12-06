Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
06 Aralık 2018, Perşembe
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Kabore ile anlaşmak üzere!

Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!

yönetimi ’ın kadro dışı kalması, Atiba’nın da yaşının ilerlemiş olmasından dolayı bu mevki için ’nin peşine düştü.

Üç sezon öncede gündeme gelen 30 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu için yönetim tekrar girişimlere başladı. Ocak'ta Kabore ile anlaşılması halinde tecrübeli futbolcu, sezon sonunda bonservissiz bir şekilde 'a transfer olacak. Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan , 2015'ten bu yana 'da forma giyiyor.

  1. 6.12.2018
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