Beşiktaş Alanya yolcusu!

Sabah 11.30'da son çalışmasını yapacak olan Kara Kartal, öğleden sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek. Beşiktaş kafilesi burada konaklayacağı otele giderek kampa girecek. Beşiktaş'ı kalabalık bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor.



VALİ YERLİKAYA'YA NEZAKET ZİYARETİ

Başkan Fikret Orman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vali Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette, ikinci başkan Serdal Adalı, icra kurulu üyeleri Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Hüseyin Mican ile yönticiler Hakan Özköse ve Melih Aydoğdu'nun yer aldığı belirtildi. Vali Yerlikaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edilirken yeni görevinde başarılar dilendi.



ADRIANO DÜN TAKIMA KATILDI

Beşiktaş, Alanya maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı tek idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Caner Erkin ve Jeremain Lens antrenmanda yer almadı. Önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Adriano ise dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldızla ilgili son karar, bu sabah Ümraniye'de yapılacak idman sonrasında verilecek.



POTADA RAKİP RUS INVENTA

Beşıktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu beşinci maçında bugün Rusya temsilcisi Inventa ile karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Gruptan çıkma umutlarını artıran siyah-beyazlılar, Rusya'daki karşılaşmada 68-67 mağlup olmuştu.