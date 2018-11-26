Yugoslav futbolunda iz bırakan isimler arasında yer alan 63 yaşındaki Şekerbegoviç, Bosna Hersek'in Sloboda futbol takımının maçlarını oynadığı Tusanj Şehir Stadı'nın müdürü olarak çalışmaya devam ediyor.

Profesyonel futbolcu olarak top koşturduğu statta emekliliğinin gelmesini bekleyen Şekerbegoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerini, Beşiktaş ve İstanbul'daki günlerini anlattı.

Profesyonel futbol kariyerine Sloboda'da başlayan Şekerbegoviç, paraya hiçbir zaman çok değer vermediğini belirterek, kariyeri boyunca gerek eski Yugoslavya'da gerekse Türkiye'de tanıdığı insanların kendisi için en büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Küçük yaşta birçok Yugoslav takımının ilgisini çeken Bosnalı futbolcu, 13 yaşında Zadrugar'da yaşını büyük gösterip forma giydiğini, ardından lise eğitimi için gittiği Brcko'da Jedinstvo'nun kendisine sözleşme önerdiğini ancak eğitimi için bunu reddettiğini anlattı.

Kardeşlerini ziyaret için geldiği Tuzla şehrinde, eniştesinin tavsiyesi üzerine Sloboda genç takımının antrenmanına katıldığını söyleyen Şekerbegoviç, "İlk antrenmandan sonra antrenör Momo Radunovic, ertesi gün belgelerimi getirmemi istedi. Sonra da ailemi ikna etti. Borovo'daki gençler şampiyonasının ardından Yugoslavya genç milli takımına çağrıldım." dedi.

Şekerbegoviç, 18 yaşındayken Sloboda formasıyla profesyonelliğe ilk adımı attığını anlatarak, Sloboda'nın Kızılyıldız ile şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976-77 sezonunun takımın altın dönemi olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIĞINA PİŞMAN

"Şeker" lakaplı eski futbolcu, 9 sezon forma giydiği Sloboda'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda kazandığı paranın da epey arttığını belirterek, Türkiye'de geçirdiği iki sezonda Sloboda'da forma giydiği 9 sezondan daha çok para kazandığını söyledi.

Beşiktaş stadının yakınlarında, İstanbul'un elit bir mahallesinde yaşadığını anlatan Şekerbegoviç, siyah-beyazlı forma ile elde ettiği başarıları unutamadığını ifade etti.

Şekerbegoviç, Beşiktaş ve İstanbul'un kalbinde farklı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün de genç taraftarlarla karşılaştığımda kim olduğumu, Beşiktaş için neler yaptığımı biliyorlar. Yönetimle de ilişkilerimiz çok iyi. Önemli etkinliklere davet edilince katılıyorum." diye konuştu.

Beşiktaş camiası ile dost kaldığını ve Beşiktaş forması ile harika anılar biriktirdiğini anlatan Şekerbegoviç, "Beşiktaş'ta birkaç sene daha kalsaydım, muhtemelen hayatım daha farklı olurdu. Beşiktaş'tan ayrılmak ve kariyerimi sonlandırmak akıllıca değildi. En çok bu kararımdan pişmanlık duydum." ifadelerini kullandı.

"ÇILGINCA BİR KARARDI"

Henüz 30 yaşındayken profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alan Şekerbegoviç, bu zor kararı aldığı o döneme dair şunları anlattı:

"Hertha Berlin'e gitmek istiyordum. Ayrıca Stuttgart da beni istiyordu. Bir şeyler ters gitti. Beşiktaş beni kimsenin satın alamayacağını düşündü. Yüksek bir transfer ücreti belirleyip takımda kalmamı planladı. Ben de buna çok kızmıştım. Eğer Beşiktaş'ta kalsaydım, transfer ücretimin yüzde 60'ını bana ödeyeceklerdi. Kabul etmedim. Artık futbol oynamak istemediğimi söyledim. Çılgınca bir karardı."

Hızlı karar alıp ani bir şekilde futbol kariyerini sonlandırdığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen Bosnalı oyuncu, düşünmeden ve acil kadar verdiği için sonrasında çok üzüldüğünü dile getirdi.

1985 yılında kariyerine nokta koyan Şekerbegoviç, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından Sloboda takımında antrenörlük ve sportif direktörlük görevlerinde de bulundu.