Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyayı adeta yıktı. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın performanslarına çok sayıda övgü gelirken, hızını alamayan bazı taraftarlar Dorukhan'ın Modric'ten iyi olduğunu iddia etti. İşte sosyal medyada yapılan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın yorumları...

25 Kasım 2018 Pazar, 13:21:01 Güncelleme: 14:12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





