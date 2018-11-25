Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!
Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyayı adeta yıktı. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın performanslarına çok sayıda övgü gelirken, hızını alamayan bazı taraftarlar Dorukhan'ın Modric'ten iyi olduğunu iddia etti. İşte sosyal medyada yapılan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın yorumları...
25 Kasım 2018 Pazar, 13:21:01
Güncelleme: 14:12:53
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Dorukhan Toköz Güven Yalçın harikasınız!
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Oyuna giren Fatih Aksoy 21 yaşında. Güven Yalçın 19, Dorukhan Toköz 21, Ljajic 27, Karius 25 yaşında. Birileri Beşiktaş'a yaşlı mı demişti? Çok şükür, bunların hepsi geleceğimiz.
Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın.... Harikasınız beyler devam böyle
Kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Dorukhan Toköz, Tolgay'ın 2 senede yaptığı asist kadarını 1 maçta yaptı!