Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçının ardından sosyal medyayı adeta yıktı. Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'ın performanslarına çok sayıda övgü gelirken, hızını alamayan bazı taraftarlar Dorukhan'ın Modric'ten iyi olduğunu iddia etti. İşte sosyal medyada yapılan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın yorumları...
    25 Kasım 2018 Pazar, 13:21:01 Güncelleme: 14:12:53
    Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Dorukhan Toköz Güven Yalçın harikasınız!

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Oyuna giren Fatih Aksoy 21 yaşında. Güven Yalçın 19, Dorukhan Toköz 21, Ljajic 27, Karius 25 yaşında. Birileri Beşiktaş'a yaşlı mı demişti? Çok şükür, bunların hepsi geleceğimiz.

    Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın.... Harikasınız beyler devam böyle

    Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Dorukhan Toköz, Tolgay'ın 2 senede yaptığı asist kadarını 1 maçta yaptı!

    Beşiktaşta Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın çılgınlığı!

    Dorukhan Toköz de ısrar edilmeli...

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