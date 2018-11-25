İsmail Kartal Beşiktaş maçından sonra üzgündü!

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmal Kartal, maçın ardından bir hayli üzgündü. İyi oynamadıklarını söyleyen Kartal, "Maça hızlı başladık. İlk 15 dakikada pozisyonlara da girdik. Ancak bunları değerlendiremedik. Rakibimiz ise daha sonra kontrolü eline aldı ve üst üste bulduğu gollerle maçı koparmayı başardı" dedi.