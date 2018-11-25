İsmail Kartal Beşiktaş maçından sonra üzgündü!
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmal Kartal, maçın ardından bir hayli üzgündü.
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmal Kartal, maçın ardından bir hayli üzgündü. İyi oynamadıklarını söyleyen Kartal, "Maça hızlı başladık. İlk 15 dakikada pozisyonlara da girdik. Ancak bunları değerlendiremedik. Rakibimiz ise daha sonra kontrolü eline aldı ve üst üste bulduğu gollerle maçı koparmayı başardı" dedi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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