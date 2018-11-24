Keskin viraj – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Keskin viraj

    Keskin viraj

    ve Sivas’a yenilen siyah-beyazlılar, Başkent ekibini mağlup ederek zirveden kopmamak amacında. Kartal’da 6’sı sakat 7 oyuncu forma giymeyecek

    , 'in 13. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Başkentteki Osmanlı Stadı'nın zeminin bozuk olması nedeniyle Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Ligin son 2 haftasında önce , ardından da Sivasspor'a mağlup olarak zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlı takım, zorlu Ankaragücü virajını kazasız dönerek yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

    BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
    Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı öncesinde sakat oyuncuların fazlalığı sıkıntı yaşıyor. Tolgay'ın kadro dışı bırakıldığı 'ta Babel, , Lens, Adriano, Roco ve , sakatlıkları nedeniyle olduğu için maç kadrosuna alınmadılar. 'deki 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayabilen Beşiktaş 7'inci, aynı periyotta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puan elde eden A.Gücü ise 6. sırada yer alıyor.

    MAÇ KAYSERİ'YE ALINDI
    Daha önce Osmanlı Stadı'nda oynanacağı açıklanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması kötü zemin nedeniyle 'deki BB Stadı'na alındı. Kayseri'deki karşılaşma bugün yine aynı saatte (19.00) oynanacak.

    MEDEL GERİ DÖNÜYOR
    Siyah-beyazlılarda cezası nedeniyle 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayan , teknik direktör 'in görev vermesi halinde bugünkü mücadelede görev yapabilecek.

    CANER'E SARI UYARI!
    Beşiktaş'ta , Ankaragücü karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve maçlarında birer sarı kart gören , bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

    ÇİLİNGİR QUARESMA
    Son 5 deplasmandan puan çıkaramayan Beşiktaş, bu akşam son 23 maçın 22'sinde yenilmediği Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş'ın eksikleri dikkat çekerken Ankaragücü'nde de önemli eksiklerin olması Güneş'e göre avantaj. Tecrübeli hocaya göre göre maçı alacak isim Q7. Çünkü başkent ekibinin en büyük eksikliği yan topları savunamamak.

    Beşiktaş, bu sezon BB maçından sonra deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 3 puan toplayabildi. Deplasmandaki 6 maçta 7 gol atabilen siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 8 gol gördü.

    Beşiktaş ile Ankaragücü, Süper Lig'de 99'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 98 maçta Beşiktaş 66, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 24 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 180 gole, sarı-lacivertliler 65 golle karşılık verdi.

    Beşiktaş, Ankaragücü ile Süper Lig'de yaptığı son 20 karşılaşmanın 16'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece bir kez yenildi. Taraflar ligde en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçta Beşiktaş 3-1 galip geldi, Ankara'daki müsabaka golsüz sona erdi.

    PEPE'SİZ DE OLUR! | MİNİ YORUM - TURGAY DEMİR
    Beşiktaş'ta yetmezmiş gibi de sakatlar arasındaki yerini aldı. Ankaragücü maçı şimdi daha kritik oldu. Beşiktaş bugün sahadan galibiyetle ayrılması halinde yeni bir sayfa açabilir. Stadın değişmesi hem sporcu sağlığı, hem de daha iyi bir maç izlememiz anlamında doğru bir uygulama. Milyonlarca dolarlık bir marka değerimiz var diyorsak, o oyuncuları doğru zeminlerde oynatmalıyız... TFF'yi bu açıdan kutluyorum, sporcu sağlığını her şeyin önünde tuttukları için.

    1. 24.11.2018
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