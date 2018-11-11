Kartal moral arıyor!

İstedığı sonuçları bir türlü alamayan ve Avrupa'da da Genk deplasmanında galibiyeti son 3 dakikada kaçıran Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yaparken, Özgür Yankaya dördüncü hakem olacak.



TAKIMDA 4 EKSIK VAR



Sıyah-beyazlılar son derece istikrarsız bir tablo çizdikleri sezonda milli maç arasına galibiyetle girerek moral depolamak amacında. Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı ve sakat 5 futbolcu bulunuyor. Şilili futbolcu Gary Medel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve mücadelede görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda ayrıca Adriano Correia, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları sürüyor.



SAKIN KÜÇÜMSEMEYİN

Dış sahada sıkıntı yaşayan Beşiktaş iç sahada tam tersi bir performans sergiliyor. Sivasspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş iç sahada 16 maçın 15'ini kazandı. Son 9 iç saha maçında en az 2 gol attı. Sivasspor ise son 3 maçında gol atamadı; üstelik son 7 dış saha maçından hiç galibiyet çıkaramadı. Son 6 dış saha maçının 5'inde ise 2'den fazla gol yedi. Güneş bu istatistikleri oyuncularının önüne koydu. "Kazanmamız gereken bir maç ama rakibi küçümseden" uyarısı yaptı. Usta hoca ayrıca karşılarında, kendilerine pozisyon verecek, ara paslara karşı savunmada zorlanan, duran topları savunma konusunda sıkıntı yaşayan bir takımla oynayacakları hatırlatmasını yaptı.

CANER SINIRDA



Öte yandan Beşiktaş'ta Caner Erkin kart cezası sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan tecrübeli sol bek, bugünkü karşılaşmada da sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Ankaragücü mücadelesinde Kartal'ı yalnız bırakacak.

Q7 GERİ DÖNÜYOR??



Lıgde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyahbeyazlı ekipte skor katkısı en yüksek oyunculardan biri olan Ricardo Q7'nin kart cezası sona erdi. Sarı kart cezalısı olduğu için Medipol Başakşehir maçında görev yapamayan Portekizli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde bugünkü mücadelede görev yapabilecek.



BEŞİKTAŞ 12-7 ÖNDE?



Beşıktaş ile Sivas, ligde 25. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivas 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma berabere bitti. Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivas 25 golle yanıt verdi. Geçen sezon Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.?



EVİNDE TEK FARKLA?



Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından Kartal'ın tek farklı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivas'ı 5 kez yendi, 4'ünü yitirdi, 3 beraberlik aldı. Sahasındaki son 3 maçta rakibini yenen Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.?