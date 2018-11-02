Karius'tan flaş ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Karius'tan flaş ayrılık açıklaması!

    Karius'tan flaş ayrılık açıklaması!

    'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Karius, ayrılık iddialarına "Hiçbir yere gitmiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" karşılığını verdi.

    'ın sezon başında İngiliz ekibi 'dan kiraladığı , siyah-beyazlı takımda çok mutlu olduğunu söyledi.

    Kendisiyle ilgili ayrılacağı yönündeki haberlere aldırış etmediğini ifade eden 25 yaşındaki kaleci, konuyu Beşiktaş Teknik Direktörü ile görüştü.

    Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ifade eden Alman file bekçisi, "Ayrılacağım konuşuluyor. Ben 2 yıl buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya başarılı olmak için geldim" dedi.

    Oyuncusunun yaklaşımından mutlu olan deneyimli teknik adam, "Ben de kaleciydim. Bu tarz haberler zaman zaman çıkabilir. Sen kulak asma. Senin ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu ben biliyorum. İşine odaklan" dedi.

    Şenol Güneş'in Karius'la özel olarak ilgilendiği ve kendisinden son derece memnun olduğu öğrenildi.

    MENAJERİ SERT ÇIKTI

    Öte yandan Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Alman kaleciyle ilgili basında çıkan iddiaları yalanladı.

    İngiliz basınında yer alan iddialarda, Karius'un devre arasında Liverpool'a geri gönderileceği ve Divock Origi'nin kiralanacağı yer almıştı.

    Goal'e konuşan Goll, "Bu tamamen saçmalık! Böyle haberler nereden çıkıyor anlam veremiyorum.

    Bu iddia kesinlikle doğru değil. Karius 2 yıllığına Beşiktaş'ta ve kulübün onu göndermeye niyeti yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve her maç iyi performans sergiliyor" dedi. ()

    1. 2.11.2018 09:29
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