Bana kötü gün dost lazım! – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Bana kötü gün dost lazım!

    Bana kötü gün dost lazım!

    “Yapılan tezahüratları şahsım ve yönetimim adına inanılmaz yadırgadım. Onların maksadını anlamış değilim ama onları bana ve arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim”

    Başkanı , takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile oynadığı ve 4-2 yenildiği maçta siyah- beyazlı taraftarların kötü tezahüratları yadırgadığını belirterek, "Son Avrupa maçımızda yaşanan olaya üzüldüm. Çünkü yapılan tezahüratlar şahsım ve yönetim kurulum adına çok yadırgadım. Onların maksadını anlamış değilim ama onları bana ve arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim açıkçası" dedi. Bandırma Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye katılan Başkan Fikret Orman sözlerine şöyle devam etti

    ENERJİMİZLE YOK EDECEĞİZ
    "Zor günler geçirdik ve istediğimiz seviyede değiliz. maçını farklı bir galibiyetle bitirdik ama futbol açısından bizi motive etmedi. Yolun başındayız. Bu köprünün altından çok sular akar. Biz birbirimizle değil rakiplerimizle mücadele etmeliyiz. Her şeyden evvel enerjimizi yukarı çıkartmamız lazım. İyi iken herkes dost olur. Mesele kötü gün dostu olmaktır. Ben iyi günde olanları istemiyorum. Kötü günde olanları istiyorum. Ortada kötü gün yok ama Beşiktaş'ın üzerindeki bu kara bulutları enerjimizle yok edeceğiz."

    FİKRET ORMAN'DAN İNCİLER:
    Camiaya seslendim, 'aday olun' dedim. Kimse aday olmadı!

    Biz, kimsenin ortada olmadığı günlerde şampiyonluklar yaşadık

    Bir maç kötü gidiyor bakıyorum bilet satışları hemen düşüyor

    Beşıktaş'ı içinden bölmek Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir

    İlk geldiğim Beşiktaş ile bugünkü Beşiktaş arasında çok fark var

    Bugün buradayım, yarın ben de tribündeki yerime geri döneceğim.

    Başkan Malkara'da okul açtı
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK-KABATAŞ VAKFI Mütevelli Heyeti üyesi Serkan Yazıcıoğlu ve ailesi tarafından Malkara'da yaptırılarak Bakanlığı'na bağışlanan Ayten- Orhan Balkan Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Valisi Abdullah Kalkan'ın da yer aldığı açılış törenine; yönetici , Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul katıldı
    1. 1.11.2018
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