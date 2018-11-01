Bana kötü gün dost lazım!
“Yapılan tezahüratları şahsım ve yönetimim adına inanılmaz yadırgadım. Onların maksadını anlamış değilim ama onları bana ve arkadaşlarıma söyletenlere de gücendim”
ENERJİMİZLE YOK EDECEĞİZ
"Zor günler geçirdik ve istediğimiz seviyede değiliz. Rize maçını farklı bir galibiyetle bitirdik ama futbol açısından bizi motive etmedi. Yolun başındayız. Bu köprünün altından çok sular akar. Biz birbirimizle değil rakiplerimizle mücadele etmeliyiz. Her şeyden evvel enerjimizi yukarı çıkartmamız lazım. İyi iken herkes dost olur. Mesele kötü gün dostu olmaktır. Ben iyi günde olanları istemiyorum. Kötü günde olanları istiyorum. Ortada kötü gün yok ama Beşiktaş'ın üzerindeki bu kara bulutları enerjimizle yok edeceğiz."
FİKRET ORMAN'DAN İNCİLER:
Camiaya seslendim, 'aday olun' dedim. Kimse aday olmadı!
Biz, kimsenin ortada olmadığı günlerde şampiyonluklar yaşadık
Bir maç kötü gidiyor bakıyorum bilet satışları hemen düşüyor
Beşıktaş'ı içinden bölmek Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir
İlk geldiğim Beşiktaş ile bugünkü Beşiktaş arasında çok fark var
Bugün buradayım, yarın ben de tribündeki yerime geri döneceğim.
Başkan Malkara'da okul açtı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK-KABATAŞ VAKFI Mütevelli Heyeti üyesi Serkan Yazıcıoğlu ve ailesi tarafından Malkara'da yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Ayten- Orhan Balkan Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Tekirdağ Valisi Abdullah Kalkan'ın da yer aldığı açılış törenine; yönetici Hakan Özköse, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul katıldı
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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