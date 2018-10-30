‘Bu şartlarda olmaz’

Genç çalıştırıcı "Maçın başında golü yedik sonra 10 kişi kaldık. Yediğimiz 2. golden sonra direnç göstermeye başladık. Penaltı sonrası 2. kırmızıyı yedik. Bu şartlarda daha iyi bir maç oynamamız imkansızdı" dedi. Buruk bir an önce bu karşılaşmayı unutmaları gerektiğini söyledi.