‘Bu şartlarda olmaz’
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, tüm şanssızlıkları yaşadıklarını söyledi.
Genç çalıştırıcı "Maçın başında golü yedik sonra 10 kişi kaldık. Yediğimiz 2. golden sonra direnç göstermeye başladık. Penaltı sonrası 2. kırmızıyı yedik. Bu şartlarda daha iyi bir maç oynamamız imkansızdı" dedi. Buruk bir an önce bu karşılaşmayı unutmaları gerektiğini söyledi.
- 30.10.2018
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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