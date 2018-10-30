‘Bu şartlarda olmaz’
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ‘Bu şartlarda olmaz’

    ‘Bu şartlarda olmaz’

    Teknik Direktörü , tüm şanssızlıkları yaşadıklarını söyledi.

    Genç çalıştırıcı "Maçın başında golü yedik sonra 10 kişi kaldık. Yediğimiz 2. golden sonra direnç göstermeye başladık. Penaltı sonrası 2. kırmızıyı yedik. Bu şartlarda daha iyi bir maç oynamamız imkansızdı" dedi. Buruk bir an önce bu karşılaşmayı unutmaları gerektiğini söyledi.

    1. 30.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Bu şartlarda olmaz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN