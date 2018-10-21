Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'den penaltı yorumu

    <a href="/index/ridvan-dilmen?id=9c5dee8e-10d2-42f3-8c8f-c2e8a5958c3e" class="" rel="tag">Rıdvan Dilmen</a>'den penaltı yorumu

    Usta yorumcu , 'nin 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. 'ın 18. dakikada kazandığı penaltı hakkında da konuşan Dilmen, "Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?" diye konuştu.

    'in 9. haftasında , ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında , VAR'a başvurup lehine penaltı çalsa da fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Usta yorumcu , ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

    Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

    "Gol yok ama hareketli oyun. Çok da faul oldu. Tahmin ediyorum ki, Castro ilk yarının en yakın rakibine fark atacak şekilde en çok koşan oyuncusudur. Kesinlikle birincidir."

    "Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik."

    "Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?"

    "Oğuzhan Beşiktaş'ın penaltıcısı, ben de olsam ona attırırım."

    " hayranı bir adam olarak, bu maçın temposu Fırat Aydınus'a ağır gelebilir diyorum."

    MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

    "Galatasaray'ın ne kadar şampiyonluk şansı varsa, Beşiktaş'ın da şansı o kadardır. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tır."

    1. 21.10.2018 21:09
    2. Güncelleme: 21.10.2018 21:28
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