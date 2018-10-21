Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Göztepe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Beşiktaş'ın 18. dakikada kazandığı penaltı hakkında da konuşan Dilmen, "Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Fırat Aydınus, VAR'a başvurup Beşiktaş lehine penaltı çalsa da Oğuzhan Özyakup fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Gol yok ama hareketli oyun. Çok da faul oldu. Tahmin ediyorum ki, Castro ilk yarının en yakın rakibine fark atacak şekilde en çok koşan oyuncusudur. Kesinlikle birincidir."
"Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik."
"Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?"
"Oğuzhan Beşiktaş'ın penaltıcısı, ben de olsam ona attırırım."
"Fırat Aydınus hayranı bir adam olarak, bu maçın temposu Fırat Aydınus'a ağır gelebilir diyorum."
MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
"Galatasaray'ın ne kadar şampiyonluk şansı varsa, Beşiktaş'ın da şansı o kadardır. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tır."
- 21.10.2018 21:09
- Güncelleme: 21.10.2018 21:28
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
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