Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Fırat Aydınus, VAR'a başvurup Beşiktaş lehine penaltı çalsa da Oğuzhan Özyakup fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Gol yok ama hareketli oyun. Çok da faul oldu. Tahmin ediyorum ki, Castro ilk yarının en yakın rakibine fark atacak şekilde en çok koşan oyuncusudur. Kesinlikle birincidir."

"Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik."

"Fikret bey VAR bize de çalışsın diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?"

"Oğuzhan Beşiktaş'ın penaltıcısı, ben de olsam ona attırırım."

"Fırat Aydınus hayranı bir adam olarak, bu maçın temposu Fırat Aydınus'a ağır gelebilir diyorum."



MAÇ SONU AÇIKLAMALARI



"Galatasaray'ın ne kadar şampiyonluk şansı varsa, Beşiktaş'ın da şansı o kadardır. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş'tır."