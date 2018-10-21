Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sosyal medyadan sert tepki gösterdi ve istifaya davet etti.
İşte o paylaşımlar:
21 Ekim 2018 Pazar, 21:24:30
Güncelleme: 21:32:31
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-Beşiktaş'a katacak hiçbir şeyi olmayan Şenol Güneş derhal istifa etmelidir.
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-Şampiyonluk için Şenol Güneş istifa!
-Şenol Güneş milli takımın başına geçsin dediğimizde dinlemediniz!
-Şenol Güneş artık heyecanı kaybetmiş, lütfen istifa etsin. Yoksa yönetim istifa etsin...
-Şenol Güneş ve oyuncular arasında artık iletişim bitmiş abi ve oyuncular da gram ruh kalmamış