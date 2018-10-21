Şenol Güneşe dev tepki! İstifa... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Şenol Güneş'e dev tepki! İstifa...

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sosyal medyadan sert tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

    İşte o paylaşımlar:
    21 Ekim 2018 Pazar, 21:24:30 Güncelleme: 21:32:31
    Şenol Güneşe dev tepki! İstifa...

    -Beşiktaş'a katacak hiçbir şeyi olmayan Şenol Güneş derhal istifa etmelidir.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Şenol Güneşe dev tepki! İstifa...

    -Şampiyonluk için Şenol Güneş istifa!

    Şenol Güneşe dev tepki! İstifa...

    -Şenol Güneş milli takımın başına geçsin dediğimizde dinlemediniz!

    Şenol Güneşe dev tepki! İstifa...

    -Şenol Güneş artık heyecanı kaybetmiş, lütfen istifa etsin. Yoksa yönetim istifa etsin...

    Şenol Güneşe dev tepki! İstifa...

    -Şenol Güneş ve oyuncular arasında artık iletişim bitmiş abi ve oyuncular da gram ruh kalmamış

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN