Şenol Güneş'e dev tepki! İstifa...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sosyal medyadan sert tepki gösterdi ve istifaya davet etti.



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21 Ekim 2018 Pazar, 21:24:30 Güncelleme: 21:32:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





