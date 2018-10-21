21 Ekim Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ BETO'NA ÇARPTI!



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Ege temsilcisi, güçlü rakibini Cameron Jerome ve Wallace Reis'in golleriyle 2-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.