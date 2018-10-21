21 Ekim Spor Gündemi - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    21 Ekim Spor Gündemi

    Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde
    21 Ekim 2018 Pazar, 22:29:41 Güncelleme: 22:51:39
    21 Ekim Spor Gündemi

    CENK TOSUN ATTI EVERTON KAZANDI!

    İngiltere Premier Lig 9'uncu hafta mücadelesinde milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, kendi sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Everton'ın 2. golü Cenk'ten geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    21 Ekim Spor Gündemi

    BEŞİKTAŞ BETO'NA ÇARPTI!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Ege temsilcisi, güçlü rakibini Cameron Jerome ve Wallace Reis'in golleriyle 2-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

    21 Ekim Spor Gündemi

    GÜNEŞ'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

    Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, kazanabilecekleri maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Gollerin gelmesi rakibe moral, bize de teslimiyet getirdi" dedi.

    21 Ekim Spor Gündemi

    LİGDE DE ESİYOR!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 98-69 mağlup etti.

    21 Ekim Spor Gündemi

    TYLER ENNIS'İN AYAĞI KIRILDI!

    Fenerbahçe Basketbol takımının Kanadalı oyuncusu Tyler Ennis'in, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile deplasmanda oynanan maçta sol ayak kaval kemiği kırıldı.

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