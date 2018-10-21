Lider Galatasaray'ın puan kaybı yaptığı haftada mutlak 3 puan hedefleyen Şenol Güneş'in öğrencileri Göztepe'den eli boş döndü.



PENALTI KAÇTI!

Mücadelenin kırılma anı 19. dakikada gerçekleşti. Beşiktaş'ın kazandığı penaltının ardından topun başına Oğuzhan Özyakup geçti. Kalecinin sağına doğru bir şut çıkaran Oğuzhan'a Beto izin vermedi.



Göztepe ikinci yarıda etkili ataklarla Beşiktaş kalesine geldi ve aradığı golleri buldu.



Mücadele 2-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 15 puanla 5. sırada kaldı. Göztepe ise puanını 15 yaparak averajla Beşiktaş'ın ardından 6. sıraya yerleşti.



PUANLAR EŞİTLENDİ

Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla geçen Göztepe, rakibiyle puanını da eşitledi. Ligde 9. hafta itibarıyla Beşiktaş 15 puanda kalırken, Göztepe de puanını 15'e çıkararak rakibini yakaladı. Bugünkü karşılaşmaya kadar Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş, İzmir deplasmanında istediği sonucu alamadı.

JEROME'UN 2. GOLÜ

Göztepe'nin ilk golünü kaydeden Cameron Jerome, bu sezon Atiker Konyaspor maçının ardından 2. kez skora katkı sağladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, Jerome'un attığı ilk golün sevincinde, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay takımdan uzak kalacak Adama Traore'nin yedek kulübesinden aldıkları formasını gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü kaydeden Wallace Reis ise Göztepe formasıyla ilk kez golle buluştu. Süper Lig'de daha önce Gaziantepspor'da mücadele eden savunma oyuncusu, Türkiye kariyerinde de ilk golünü atmış oldu.

KADU 7 AY SONRA SAHADA

Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Ricardo Martins de Araujo "Kadu", sakatlığının ardından yaklaşık 7 ay sonra sahalara döndü. Maçta sakatlık yaşayan Wallace Reis'in yerine 66. dakikada oyuna dahil olan Kadu, son olarak geçen sezon 23 Mart 2018'deki Antalyaspor müsabakasında oynamıştı.



BETO'DAN PENALTIYA GEÇİT YOK

Göztepe kalecisi Beto, Oğuzhan Özyakup'un 19. dakikada kullandığı penaltı atışını kurtarırken, Türkiye kariyerinde 6. kez kalesini gole kapattı. Bu sezon Trabzonspor maçında Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşunda başarılı olan Portekizli kaleci, geçen sezon Kayserispor karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın, Kardemir Karabükspor maçında Mustapha Yatabere'nin, Akhisarspor karşılaşmasında ise Yevgen Seleznov'un penaltı atışlarında gole izin vermemişti. Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerindeki 9 penaltıdan 6'sını kurtarma başarısı gösterdi. Öte yandan, oyunun son bölümünde sakatlanan Beto, yerini Göktuğ Bakırbaş'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Bu sezon lehine ikinci kez penaltı kararı verilen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, atışı gole çeviremedi. Siyah-beyazlı ekipte 2. haftadaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçındaki penaltıyı Ricardo Quaresma golle sonuçlandırmıştı. Süper Lig'de üst üste 3. penaltı atışını sonuçlandıramayan Oğuzhan Özyakup, 2016-2017 sezonunda Gaziantepspor, geçen sezon da Kardemir Karabükspor maçlarında penaltı atışlarını kaçırmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

60. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Reis'in kafa vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti: 2-0

73. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top direkten döndü. Göztepeli oyuncuların devam ettirdiği pozisyonda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Poko'nun aktardığı topla Yasin Öztekin'in buluşmasına izin vermeyen Beşiktaşlı futbolcular pozisyonu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.