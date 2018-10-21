İkinci yarıya dikkat
Kara Kartallar ligde attığı son 13 golün 10’unu ikinci yarıda bulurken, Göztepe ise kalesinde gördüğü son 13 golün 9’unu ikinci 45’te yed
Beşiktaş ile Göztepe arasında bu akşam oynanacak zorlu maç öncesinde, iki takımın gol istatistiklerinde ilginç bir özellik göze çarptı. Siyah beyazlıların karşılaşmaların ikinci yarılarında attığı gollerle sonuca gitmesi, Göztepe'nin de ikinci yarılarda gol yemesi dikkat çekti. Süper Lig'de attığı son 13 golün 10'u maçların ikinci yarılarında kaydeden Beşiktaş'ın ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki gol dağılımını net bir şekilde gözler önüne seriyor. İzmir ekininde ise Beşiktaş'ın tam tersi bir durum ortaya çıktı. Göztepe'nin ise kalesinde gördüğü son 13 golün 9'u maçların ikinci yarılarında atıldı.
YASİN ÖZTEKİN UYARISI
İzmir temsilcisi Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Yasin Öztekin, bu sezon Süper Lig'de attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle takımına en fazla puan katkısı yapan isim oldu. İzmir ekibine 11 puan kazandıran Yasin Öztekin'in Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 8 golün 7'sinde direkt katkısı var.
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Toplam 1
Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
İkinci yarıya dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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