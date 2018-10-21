İkinci yarıya dikkat – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    İkinci yarıya dikkat

    İkinci yarıya dikkat

    Kara Kartallar ligde attığı son 13 golün 10’unu ikinci yarıda bulurken, ise kalesinde gördüğü son 13 golün 9’unu ikinci 45’te yed

    ile arasında bu akşam oynanacak zorlu maç öncesinde, iki takımın gol istatistiklerinde ilginç bir özellik göze çarptı. Siyah beyazlıların karşılaşmaların ikinci yarılarında attığı gollerle sonuca gitmesi, Göztepe'nin de ikinci yarılarda gol yemesi dikkat çekti. 'de attığı son 13 golün 10'u maçların ikinci yarılarında kaydeden Beşiktaş'ın ilk yarı ve arasındaki gol dağılımını net bir şekilde gözler önüne seriyor. ekininde ise Beşiktaş'ın tam tersi bir durum ortaya çıktı. Göztepe'nin ise kalesinde gördüğü son 13 golün 9'u maçların ikinci yarılarında atıldı.

    YASİN ÖZTEKİN UYARISI
    İzmir temsilcisi Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu , bu sezon Süper Lig'de attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle takımına en fazla puan katkısı yapan isim oldu. İzmir ekibine 11 puan kazandıran Yasin Öztekin'in Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 8 golün 7'sinde direkt katkısı var.

    1. 21.10.2018
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