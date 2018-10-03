Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 'in takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan ve basına ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , yarın TSİ 22.00'de ile oynayacağı maçtan sonra özel uçakla 'ya giderek pazar günü oynayacağı maçına kadar kamp yapacak.

    1. 4.10.2018 00:27
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