Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve basına ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de Malmö ile oynayacağı maçtan sonra özel uçakla Konya'ya giderek pazar günü oynayacağı Konyaspor maçına kadar kamp yapacak.