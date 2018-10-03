Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İsveç'in Malmö takımı ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve basına ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de Malmö ile oynayacağı maçtan sonra özel uçakla Konya'ya giderek pazar günü oynayacağı Konyaspor maçına kadar kamp yapacak.
- 4.10.2018 00:27
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
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Comic Yani taraftar farkında değil..
Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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