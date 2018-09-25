Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, Sarpsborg maçından sonra Fenerbahçe maçında da ağları sarstı.



Süper Lig'deki 6. maçında dördüncü golünü atan Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 2 gole imza attı.

Süper Lig'de ise 6 maçta 4 gol atan Babel, Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmemişti.

Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu. Yıldız oyuncu Fenerbahçe deplasmanında da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.