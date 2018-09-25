Beşiktaşlı Ryan Babel Süper Lig'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Beşiktaşlı 'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor

    Beşiktaşlı Ryan Babel Süper Lig'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor.

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, Sarpsborg maçından sonra maçında da ağları sarstı.

    'deki 6. maçında dördüncü golünü atan Babel, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 2 gole imza attı.

    Süper Lig'de ise 6 maçta 4 gol atan Babel, Akhisarspor, ve maçlarını boş geçmemişti.

    Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu. Yıldız oyuncu Fenerbahçe deplasmanında da ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.

    1. 24.9.2018 21:49
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:51
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