Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Quaresma'dan 'ye mesaj: Harika oynayacağım

    Quaresma'dan <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye mesaj: Harika oynayacağım

    , kendine ait bir hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.

    , kendine ait hesabından - derbisi öncesi paylaşımda bulundu.

    İlk oynadığı - derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"

    1. 21.9.2018 15:31
    2. Güncelleme: 21.9.2018 15:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma'dan 'ye mesaj: Harika oynayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN