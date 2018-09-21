Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Ricardo Quaresma, kendine ait bir sosyal medya hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.
Ricardo Quaresma, kendine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi paylaşımda bulundu.
İlk oynadığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:
"Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"
- 21.9.2018 15:31
- Güncelleme: 21.9.2018 15:40
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Loris Karius'un menemen keyfi
Toplam 1
Yorum
alışıyor adam idman yapıyor menemene alışıyor menemen is coming.
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 2
Yorum
Cevdet Bizde kulübümüzün bu açıklamalarına canı gönülden katılıyor, hak edenin kazanmasını temenni ediyor ve iki kulübede başarılar diliyoruz...
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 54
Yorum
karado avrupada devam istenmiyor.başka açıklaması yok.
Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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