Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Sarpsborg karşısında aldığı galibiyetle kasasına 4.1 milyon TL koydu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Vodafone Park'ta Sarpsborg'u ağırladı. Maçı 3-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar kasasına galibiyet primi olarak yaklaşık 4.1 milyon TL (570bin Euro) koydu.
- 20.9.2018 21:52
- Güncelleme: 20.9.2018 22:26
-
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | CANLI
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
-
Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
-
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
Beşiktaş'ın kasasına 4.1 milyon TL! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.