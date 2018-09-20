Beşiktaş'ın kasasına 4.1 milyon TL! – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'ın kasasına 4.1 milyon !

    Beşiktaş'ın kasasına 4.1 milyon TL!

    'nde Sarpsborg karşısında aldığı galibiyetle kasasına 4.1 milyon koydu

    , 'nde Vodafone Park'ta Sarpsborg'u ağırladı. Maçı 3-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar kasasına galibiyet primi olarak yaklaşık 4.1 milyon (570bin Euro) koydu.

    1. 20.9.2018 21:52
    2. Güncelleme: 20.9.2018 22:26
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