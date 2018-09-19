Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Nasr, Beşiktaş'tan İspanyol golcü futbolcu Alvaro Negredo'yu transfer ettiğini açıkladı. El Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Negredo, 2017- 2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.



NEGREDO: İSTANBUL SİYAH VE BEYAZ

Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte Negredo'nun veda mesajı: "Bir yıl kadar önce Beşiktaş, bu renkler için mücadele etme ve hayatımda gördüğüm en tutkulu liglerden birisini tanıma şansını vererek bana inandı. Bu büyük ailenin bir parçası gibi hissettim. Şimdi, zaman elveda deyip, yeni bir maceraya başlama zamanı.



TEŞEKKÜRLER

Tüm Beşiktaş taraftarına bana destekleri için, yönetime bana inandıkları için, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma daha iyi bir futbolcu olmamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. En önemlisi tüm kulüp çalışanlarına, görünmeyen emekleri için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunlar gerçekleşemezdi. Buraya geldiğimden beri İstanbul'u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Bir tarafım hep öyle kalacak."