Negredo resmen El Nasr'da! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    resmen 'da!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> resmen <a href="/index/el-nasr?id=67b3ec6c-a891-43a4-9db3-c21e78c5f905" class="" rel="tag">El Nasr</a>'da!

    (BAE) ekibi , 'tan İspanyol golcü futbolcu Alvaro 'yu ettiğini açıkladı.

    (BAE) ekibi , 'tan İspanyol golcü futbolcu Alvaro 'yu ettiğini açıkladı. Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Negredo, 2017- 2018 sezonu başında olduğu 'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.

    NEGREDO: İSTANBUL SİYAH VE BEYAZ
    Beşiktaş'tan ayrılarak ekibi Al-Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte Negredo'nun veda mesajı: "Bir yıl kadar önce Beşiktaş, bu renkler için mücadele etme ve hayatımda gördüğüm en tutkulu liglerden birisini tanıma şansını vererek bana inandı. Bu büyük ailenin bir parçası gibi hissettim. Şimdi, zaman elveda deyip, yeni bir maceraya başlama zamanı.

    TEŞEKKÜRLER
    Tüm Beşiktaş taraftarına bana destekleri için, yönetime bana inandıkları için, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma daha iyi bir futbolcu olmamda yardım ettikleri için teşekkür ediyorum. En önemlisi tüm kulüp çalışanlarına, görünmeyen emekleri için teşekkür ediyorum. Siz olmadan bunlar gerçekleşemezdi. Buraya geldiğimden beri 'u siyah ve beyaz olarak biliyorum. Bir tarafım hep öyle kalacak."

    1. 19.9.2018
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