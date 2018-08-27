‘İyi mücadele ettik’ – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘İyi mücadele ettik’

    ‘İyi mücadele ettik’

    Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan mutlusu yok...

    Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan mutlusu yok... Kırmızı- beyazlıların başında sezonun ilk galibiyetini alan Korkmaz, "Oyuncularımız Beşiktaş gibi bir takıma karşı en iyi şekilde mücadele etti. Herkes sahada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Ancak Boffin, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette kritik bir rol üstlendi. Bu galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için gelecek hafta oynayacağımız maçını da kazanmalıyız" dedi.

    1. 27.8.2018
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