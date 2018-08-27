‘İyi mücadele ettik’
Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan mutlusu yok...
Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'dan mutlusu yok... Kırmızı- beyazlıların başında sezonun ilk galibiyetini alan Korkmaz, "Oyuncularımız Beşiktaş gibi bir takıma karşı en iyi şekilde mücadele etti. Herkes sahada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Ancak Boffin, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette kritik bir rol üstlendi. Bu galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için gelecek hafta oynayacağımız Rize maçını da kazanmalıyız" dedi.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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