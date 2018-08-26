Partizan 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, Sırbistan Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Macva Sabac'ı 3-1 yendi.
Sırbistan Ligi'nin 6. haftasında bir maç eksiği bulunan Partizan ile Macva Sabac karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım Macva Sabac, 36. dakikada Nenad Gavric'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede etkili futbol ortaya koyan Partizan, 68. dakikada Nemanja Nikolic, 81. dakikada Danilo Pantic ve 86. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Partizan 10 puana yükselirken, Macva Sabac 7 puanda kaldı.
Beşiktaş, ilk maçı 1-1 berabere biten UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Partizan'ı 30 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da ağırlayacak.
- 26.8.2018 22:47
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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