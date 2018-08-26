Partizan 3 puanı 3 golle aldı – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    3 puanı 3 golle aldı

    <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a> 3 puanı 3 golle aldı

    'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi , 'in 6. haftasında konuk olduğu 'ı 3-1 yendi.

    Sırbistan Ligi'nin 6. haftasında bir maç eksiği bulunan ile karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi takım , 36. dakikada Nenad Gavric'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede etkili futbol ortaya koyan , 68. dakikada Nemanja Nikolic, 81. dakikada Danilo Pantic ve 86. dakikada Ricardo Gomes'in kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Partizan 10 puana yükselirken, Macva Sabac 7 puanda kaldı.

    , ilk maçı 1-1 berabere biten Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Partizan'ı 30 Ağustos Perşembe günü 'da ağırlayacak.

    1. 26.8.2018 22:47
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