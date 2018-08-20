Ozi’ye 37 dakika dayanabildi! – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’ye 37 dakika dayanabildi!

    <a href="/index/ozi?id=4437e814-e103-47fd-a993-967d2f35933a" class="" rel="tag">Ozi</a>’ye 37 dakika dayanabildi!

    Şenol hoca, ’da oyundan aldığı Oğuzhan’ı dün de ilk yarı bitmeden çıkardı

    'TA krizi büyüyor. Anderson Talisca'nın ayrılmasının ardından takımın orta sahadaki beyni olması beklenen genç yıldız, kötü futboluna Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da devam etti. , ilk 11'de görev verdiği öğrencisine 37 dakika dayanabildi. Bu dakikada kenara alıp, yerine Caner'i sahaya sürdü. , Linz maçında da etkisiz kalmış ve yine oyundan alınmıştı. , kulübeye gelen Oğuzhan'ın yüzüne bakmadı
    1. 20.8.2018
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