PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’ya sevk edildi

    PFDK’ya sevk edildi
    Kara Kartal, 'in ilk haftasında karşılaştığı Akhisarspor sınavının ardından 'ya sevk edildi. 'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada "Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle 53. madde uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
    1. 15.8.2018
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