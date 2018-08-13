Boudebouz radara girdi – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Boudebouz radara girdi

    Boudebouz radara girdi

    ’ın, Cezayirli orta saha için ’e teklif yaptığı iddia edildi

    Siyah-beyazlılar için bir iddiası da 'dan geldi. 10 numara arayışını sürdüren 'ın 'te forma giyen Ryad Boudebouz için teklif sunduğu yazıldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünün 15 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transferin şimdilik tıkandığı öğrenildi. R. Betis de siyahbeyazlıların Boudebouz'a olan ilgisini doğruladı. Ancak teknik direktör Quiqe Setien'in takımda kalmasını istediği Cezayirli yıldızın kulüpten ayrılmasının düşük de olsa olduğu bildirildi. Betis'in geçen yaz Montpellier'den 7 milyon Euro'ya aldığı Boudebouz, geçen sezon 27 maça çıkarken 2 gol attı, 3 de asist yaptı. Boudebouz'un piyasa değeri 8 milyon euro civarında.
    1. 13.8.2018
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