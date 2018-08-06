Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ta forma numaraları belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta forma numaraları belli oldu

    'ta önümüzdeki sezonun forma numaraları belli oldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon giyecek.

    'ta yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu. Takımdan ayrılan Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon alırken, Medel'den boşalan 12 numaralı formayı ise bu futbolcunun vatandaşı olan yeni aldı.

    Diğer yeni transferlerden 19, 26, ise 28 numaralı formayı giyecek.

    'ta futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:
    3 - Adriano Correia
    5 - Kepler Laveran Pepe
    6 -
    7 -
    8 -
    9 - Alvaro Negredo
    10-
    11 -
    12-
    13-
    14 - Fatih Aksoy
    15 - Orkan Çınar
    17 -
    18 -
    19 -
    20 -
    22 - Aras Özbiliz
    24 - Domagoj Vida
    26 -
    28 -
    29 -
    30 - Ersin Destanoğlu
    37 - Mertcan Açıkgöz
    55 - Gökhan Töre
    71 - Alpay Çelebi
    77 - Gökhan Gönül
    88 - Caner Erkin
    95 - Cyle Larin
    97 - Utku Yuvakuran
    99 - Vagner Love
    1. 6.8.2018 15:12
    2. Güncelleme: 6.8.2018 15:35
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