Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun forma numaraları belli oldu. Siyah-beyazlılarda geçen sezon Tosic'in giydiği 6 numaralı formayı bu sezon Gary Medel giyecek.
Diğer yeni transferlerden Güven Yalçın 19, Dorukhan Toköz 26, Umut Nayir ise 28 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'ta futbolcuların önümüzdeki sezon giyeceği forma numaraları şu şekilde:
3 - Adriano Correia
5 - Kepler Laveran Pepe
6 - Gary Medel
7 - Ricardo Quaresma
8 - Ryan Babel
9 - Alvaro Negredo
10- Oğuzhan Özyakup
11 - Mustafa Pektemek
12- Enzo Roco
13- Atiba Hutchinson
14 - Fatih Aksoy
15 - Orkan Çınar
17 - Jeremain Lens
18 - Tolgay Arslan
19 - Güven Yalçın
20 - Necip Uysal
22 - Aras Özbiliz
24 - Domagoj Vida
26 - Dorukhan Toköz
28 - Umut Nayir
29 - Tolga Zengin
30 - Ersin Destanoğlu
37 - Mertcan Açıkgöz
55 - Gökhan Töre
71 - Alpay Çelebi
77 - Gökhan Gönül
88 - Caner Erkin
95 - Cyle Larin
97 - Utku Yuvakuran
99 - Vagner Love
- 6.8.2018 15:12
- Güncelleme: 6.8.2018 15:35
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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