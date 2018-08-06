Babel özür diledi
Beşiktaş sosyal medya hesapları, Babel'in Youtube'taki kanalı için çektiği videoyu paylaşmış, Hollandalı oyuncu sitem etmişti.
Beşiktaş sosyal medya hesapları, Babel'in Youtube'taki kanalı için çektiği videoyu paylaşmış, Hollandalı oyuncu sitem etmişti. Babel, paylaşılan videosunun altına, "Lütfen doğru olanı yapın beyler, kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu" yazdı. Bu harekete taraftarlar tepki gösterince Babel özür diledi.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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