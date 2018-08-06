Babel özür diledi – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    özür diledi

    Babel özür diledi

    hesapları, 'in 'taki kanalı için çektiği videoyu paylaşmış, oyuncu sitem etmişti.

    hesapları, 'in 'taki kanalı için çektiği videoyu paylaşmış, oyuncu sitem etmişti. Babel, paylaşılan videosunun altına, "Lütfen doğru olanı yapın beyler, kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu" yazdı. Bu harekete taraftarlar tepki gösterince Babel özür diledi.

    1. 6.8.2018
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