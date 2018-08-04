Nacer Chadli Beşiktaş'a evet dedi! İşte alacağı ücret
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'ta! kimdir? Nacer Chadli nereli?

    <a href="/index/nacer-chadli?id=f89c352b-7f54-45f9-8045-1f1ce6c31ad9" class="" rel="tag">Nacer Chadli</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta! Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli nereli?

    'ın uzun zamandır gündemini meşgul eden ile anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı yönetim Fas asıllı Belçikalı yıldız ile yıllık 2,5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı.

    , kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen , maliyetleri düşürmek adına 'de sezonunun son günlerini bekliyor…

    NACER CHADLI: "BENİ BIRAKIN, BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"


    Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan , pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. 'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. (Sabah)

    1. 4.8.2018 08:24
    2. Güncelleme: 4.8.2018 08:31
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