Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli aslen nereli?
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli aslen nereli? Nacer Chadli'nin futbol kariyeri? Nacer Chadli hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde...
29 yaşındaki Nacer Chadli 1989 yılında Belçika'nın Liege kentinde doğdu. 1998 yılında futbol kariyerinin ilk adımını attı. Standart Liege alt yapısına yazılan sol kanat oyuncusu 2005 yılında MVV Maastricht'in altyapısına transfer oldu. 2007 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Chadli, AGOWW Apeldoorn takımı ile 90 maça çıktı ve 28 gol attı. Ardından 2010 yılında 400 bin Euro bonservis bedeliyle Twente'ye transfer oldu. ?
NACER CHADLI'NİN PREMIER LİG KARİYERİ
Twente'de futbolunun zirvesine hızla tırmanan Nacer Chadli 2013 yılında Tottenham'a 8,1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Tottenham'ın 2 sezon boyunca formasını giyen Fas asıllı Belçikalı futbolcu 2016 yılında West Bromwich'e 15,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Halen küme düşen kulüpte futbol kariyerini devam ettiyor.
ASLEN FASLI OLAN NACER CHADLİ BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR
Aslen Fas asıllı olan Nacer Chadli ilk olarak Fas Milli Takımı'nın formasını giydi. 2010 yılında bir kez özel bir maçta forma giyen Nacer Chadli, 2011 yılında nihai tercihini Belçika Milli Takımı'ndan yana kullandı. Nacer Chadli 2012 Avrupa Şampiyonası, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında yer aldı.
- 29.7.2018 10:38
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli aslen nereli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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