Beşiktaş, son dönemde ismi ağırlık kazanan Nacer Chadli konusunda artık günleri sayıyor. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Belçikalı sol kanat oyuncusu ile el sıkışmış, kulübü West Bromwich'le de kiralama üzerinde büyük oranda anlaşma sağlamıştı. İlk bilgilerde rakam konusu açıklık kazanmamıştı. Son gelen haberlere göre ise Beşiktaş ile İngiliz ekibi arasında kiralama anlaşması için 200 bin euro gibi bir fark kaldığı kaydedildi. İngiliz basının da gündemini meşgul eden transfer gelişmesi için Ada'da "Türkiye yolunda" ifadeleri kullanılırken, Birmingham Mail gazetesi, 28 yaşındaki oyuncuya başka bir kulübün talip olmadığı bilgisini paylaştı. Asıl mevkii sol kanat olan ve orta sahada da görev yapabilen 1.87'lik oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.