Beşiktaş ile West Brom pazarlık halinde! Chadli’de fark 200 bin Euro... – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    ile West Brom pazarlık halinde! Chadli’de fark 200 bin Euro...

    Beşiktaş ile West Brom pazarlık halinde! Chadli’de fark 200 bin Euro...

    , West Brom’la rakam konusunda el sıkıştığı an Chadli çubukluyu giyece

    , son dönemde ismi ağırlık kazanan Nacer Chadli konusunda artık günleri sayıyor. Siyah-beyazlı kulüp, geçtiğimiz günlerde Belçikalı sol kanat oyuncusu ile el sıkışmış, kulübü 'le de kiralama üzerinde büyük oranda anlaşma sağlamıştı. İlk bilgilerde rakam konusu açıklık kazanmamıştı. Son gelen haberlere göre ise Beşiktaş ile İngiliz ekibi arasında kiralama anlaşması için 200 bin euro gibi bir fark kaldığı kaydedildi. İngiliz basının da gündemini meşgul eden transfer gelişmesi için Ada'da " yolunda" ifadeleri kullanılırken, Birmingham Mail gazetesi, 28 yaşındaki oyuncuya başka bir kulübün talip olmadığı bilgisini paylaştı. Asıl mevkii sol kanat olan ve orta sahada da görev yapabilen 1.87'lik oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

    1. 29.7.2018
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