Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn maçı öncesi çarpıcı konuştu. Tecrübeli hoca, bugünkü maç ile ilgili oyundan memnun kalmaları gerektiğini söyledi. Güneş'in transfer ile ilgili sözleri ise çok dikkat çekti. Güneş, "Elimde Love, Larin, Negredo, Mustafa, Umut var. Tek tek baktığında hepsi önemli oyuncu ama verimli olmadıkça bir işe yaramıyor. Verimli olmayacaklarsa gitsinler. Tolga iyi bir kaleci. Birkaç hata yapınca haksızlığa uğradı. Yeni kaleci gelebilir. Roco, hava toplarında iyi ama ağır olması düşündürücü. Pepe ve Vida varken yedek kalır. Talisca'nın yeri dolar, orta sahayı üçleriz. Talisca'yı Quaresma ve Babel oynatıyordu. Şu anda santrforumuz kim? Belli değil. Vida gider mi bilmiyorum" dedi.



İSLAM SLİMANİ'Yİ ALABİLİRİZ

Teknik direktör Güneş, elindeki santrforlardan verim alamadığını söylerken, Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani'nin adını verdi Güneş, "Slimani'nin adı geçiyor, alabiliriz. Maliyeti yüksek ama buraya geldiği zaman o da olmayabilir, verim alamayabiliriz" dedi. Şenol Güneş, Vagner Love ile Negredo'dan birisinin gideceğinin ısrarla altını çizdi.