Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'ta anıldı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/san-okten?id=eef1d889-53d2-41e8-8c02-332564e1220a" class="" rel="tag">Şan Ökten</a> anıldı

    Kulübünün eski yöneticilerinden vefatının 31. yılında kabri başında anıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ökten'in Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene kulüp başkanı 'ın çelenk gönderdiği belirtildi.

    Ökten'in ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde dualar okunduğu ifade edildi.

    1. 24.7.2018 12:25
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