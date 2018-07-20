Nihat Kahveci Roma'da evlendi!
Nihat Kahveci, Roma'da Fulya Sever ile dünya evine girdi
Eski milli futbolcu, spor yorumcusu Nihat Kahveci, Roma'da Fulya Sever ile dünya evine girdi.
FULYA SEVER KİMDİR ?
Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya SeverAcademy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.
BEŞİKTAŞ TV'DE ÇALIŞTI
Daha sonra spikerlik eğitimi de alan Fulya Sever TNT'de "Model Boats", TRT Spor'da "Spordan Mutfağa" gibi birkaç televizyon programı yaptı. Sonra Beşiktaş TV'ye geçti.
- 20.7.2018 14:44
-
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan müjde: 3 günde 3 takviye
Toplam 2
Yorum
paşa Başkanım Siyah forma alacağız stoklarda yok bu işi bir an evvel çözün,nasıl iştir forma yok
-
Carole Fatih Terim'in sınavından geçemedi
Toplam 2
Yorum
hagi10 bunun yüzünden çok derbi kaybettik.
-
Aatıf ve Dirar’a ‘git’ denilmedi!
Toplam 1
Yorum
serdar Keske deseydı çöpoğlu çöpler
Nihat Kahveci Roma'da evlendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.