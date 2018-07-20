Nihat Kahveci, Roma'da Fulya Sever ile dünya evine girdi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Roma'da evlendi!

    <a href="/index/nihat-kahveci?id=2daad2f1-e8e6-4583-a7d5-5f314ac87b41" class="" rel="tag">Nihat Kahveci</a> Roma'da evlendi!

    , Roma'da ile dünya evine girdi

    Eski milli futbolcu, spor yorumcusu , Roma'da ile dünya evine girdi.

    FULYA SEVER KİMDİR ?

    Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda İnternational dördüncüsü olarak ünlenen 1.78 boyunda ve 55 kilo. ve 'te modellik yapan Fulya SeverAcademy 35.5' da eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.

    BEŞİKTAŞ TV'DE ÇALIŞTI

    Daha sonra spikerlik eğitimi de alan Fulya Sever TNT'de "Model Boats", Spor'da "Spordan Mutfağa" gibi birkaç televizyon programı yaptı. Sonra 'ye geçti.

    1. 20.7.2018 14:44
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