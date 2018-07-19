Quaresma'ya Çin kapısı kapanmadı – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    'ya kapısı kapanmadı

    <a href="/index/quaresma?id=cdf9be9d-aa22-46dc-9d1f-311231c41790" class="" rel="tag">Quaresma</a>'ya <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a> kapısı kapanmadı

    Menajer Mendes’in operasyonuyla Beşiktaş’ın 34 yaşındaki yıldızı ’yı 7 milyon ’ya ’e satması gündeme geldi

    Beşıktaş, için ile ilginç bir operasyon yürütüyor. Beşiktaş'la ismi açıklanmayan bir kulübü arasında 7 milyon 'ya yapılan anlaşmada Portekizli yıldız için 9 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştu.

    Çin'de transfer bitse de Mendes özel ilişkilerini kullanarak bu sorunu çözmeye çalışacak. Menajer 'un da dahil olduğu transferde bugün ya da yarın son görüşmeler yapılacak. biterse Beşiktaş 7 milyon , Q7 ise yıllık 9 milyon dolar kazanacak.
    1. 18.7.2018 23:59
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