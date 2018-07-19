Menajer Mendes’in operasyonuyla Beşiktaş’ın 34 yaşındaki yıldızı Quaresma’yı 7 milyon Euro’ya Çin’e satması gündeme geldi
Çin'de transfer bitse de Mendes özel ilişkilerini kullanarak bu sorunu çözmeye çalışacak. Menajer Ahmet Bulut'un da dahil olduğu transferde bugün ya da yarın son görüşmeler yapılacak. Transfer biterse Beşiktaş 7 milyon Euro, Q7 ise yıllık 9 milyon dolar kazanacak.
- 18.7.2018 23:59
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Quaresma'ya Çin kapısı kapanmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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