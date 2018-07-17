Beşiktaş yönetiminde gündem Vida! Özellikle Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla Premier Ligi takımlarının radarına takılan Vida için West Ham United, siyah beyazlık kulübün kapısını çaldı. İngiliz ekibi Vida için 18 milyon Euro teklif etti. Beşiktaşlı yöneticiler teklifi düşük bulduklarını West Ham Kulübüne iletti.

Beşiktaş yönetimi en iyi rakama satmaya çalıştıkları Vida için acele etmeyecek. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlı kulüp Hırvat savunmacı için en yüksel bedeli öneren kulüp ile anlaşacak. (Ntv Spor)