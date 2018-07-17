Vida West Ham'ın radarına takıldı! Dev teklif...
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    West Ham için 'a 18 milyon teklif etti

    West Ham <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> için <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a 18 milyon <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">Euro</a> teklif etti

    'nda sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Hırvat savunmacı Domagoj için kulübü'ne yeni teklifler gelmeye devam ediyor.

    yönetiminde gündem ! Özellikle 'nda sergilediği futbolla Premier Ligi takımlarının radarına takılan için , siyah beyazlık kulübün kapısını çaldı. İngiliz ekibi için 18 milyon teklif etti. Beşiktaşlı yöneticiler teklifi düşük bulduklarını West Ham Kulübüne iletti.

    yönetimi en iyi rakama satmaya çalıştıkları için acele etmeyecek. döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlı kulüp Hırvat savunmacı için en yüksel bedeli öneren kulüp ile anlaşacak. (Ntv Spor)

    1. 17.7.2018 13:40
    2. Güncelleme: 17.7.2018 13:59
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