Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Hırvat savunmacı Domagoj Vida için Beşiktaş kulübü'ne yeni teklifler gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş yönetiminde gündem Vida! Özellikle Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla Premier Ligi takımlarının radarına takılan Vida için West Ham United, siyah beyazlık kulübün kapısını çaldı. İngiliz ekibi Vida için 18 milyon Euro teklif etti. Beşiktaşlı yöneticiler teklifi düşük bulduklarını West Ham Kulübüne iletti.
Beşiktaş yönetimi en iyi rakama satmaya çalıştıkları Vida için acele etmeyecek. Transfer döneminin son gününe kadar teklifleri değerlendirecek olan siyah beyazlı kulüp Hırvat savunmacı için en yüksel bedeli öneren kulüp ile anlaşacak. (Ntv Spor)
- 17.7.2018 13:40
- Güncelleme: 17.7.2018 13:59
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
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Yorum
celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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F.Bahçe'de bir dönem resmen kapandı! Tek patron Comolli...
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Ali koc fenerbahceyi kocun bir fabrikası zannedenler olmadigini fenere zarar vererek anlayacaklar
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Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız"
Toplam 1
Yorum
psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
West Ham Vida için Beşiktaş'a 18 milyon Euro teklif etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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