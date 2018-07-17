Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman maçlarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı
Beşiktaş, UEFA'dan ceza alma ihtimaline karşın geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçlara taraftar götürmeyecek.
Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan taraftara çağrı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, UEFA'dan ceza almamak için geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi bu sene de UEFA Avrupa Ligi'deki deplasman müsabakalarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil edecek. Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
- 17.7.2018 15:48
- Güncelleme: 17.7.2018 17:03
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
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