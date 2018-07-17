Beşiktaş'tan UEFA açıklaması! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    'tan açıklaması!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> açıklaması!

    , 'nde deplasman maçlarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı

    , 'dan ceza alma ihtimaline karşın geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da 'nde deplasmanda oynayacağı maçlara taraftar götürmeyecek.

    Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren 'tan taraftara çağrı geldi. Siyah-beyazlı kulüp, 'dan ceza almamak için geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi bu sene de 'deki deplasman müsabakalarına taraftar götürülmeyeceğini açıkladı.

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
    "2018-2019 sezonunun başlamasına az bir zaman kala Futbol Takımımız, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı sıra ülkemizi UEFA 'nde de temsil edecek. Tüm camiamız ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi sırasında önemli görevler düşecektir. Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir vücut olacağından eminiz. UEFA'dan ceza alma ihtimalimize karşın, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar yapmamasını önemle rica ederiz. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

    1. 17.7.2018 15:48
    2. Güncelleme: 17.7.2018 17:03
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