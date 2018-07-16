Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan Şenol Güneş itirafı!

Sahada yüreğini ortaya koyarak taraftarın sevgisini kazanan ve performansıyla Avrupa'dan birçok kulübü peşinden koşturmayı başaran Tolgay Arslan'la Beşiktaş'ta geçirdiği 3.5 yılı masaya yatırdık. Ortaya dolu dolu bir röportaj çıktı. İşte sorularımız ve yıldız futbolcunun verdiği cevaplar:

ŞENOL GÜNEŞ NASIL BİR KARAKTER?

Çalışkan ve iyi niyetli birisi. Bugüne kadar Türk futboluna büyük katkıda bulundu. Çok dürüst, kendisine saygı duyuyorsun. Ama sinirlenince yanında durmayacaksınız, hemen oradan ayrılacaksınız.

ZAMAN ZAMAN YEDEK KALMANLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİN?

Her zaman oynamak istiyorum. Hırsımdan dolayı hatalar da yapıyorum. Bu konuda kendimi geliştirdim. Eleştirilmek hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra yedek kalma gibi bir sorunum olmaz.

ŞAMPİYONLUĞUN KAÇMASINDA EN ÖNEMLİ NEDEN NEDİR? BUNDA GOLCÜLERİN ETKİSİ OLDU MU, MESELA NEGREDO'NUN?

Puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Motivasyon ya da yorgunluk diyebilirsiniz. Negredo gol atamazsa, bu sadece onun değil hepimizin suçu. Belki de son pası iyi veremedik… Şampiyonluğu sadece bir oyuncu yüzünden değil, ekip olarak kaybettik.

OĞUZHAN'LA YAN YANA OYNAYAMAYACAĞINIZ GÖRÜŞÜ VAR, BUNA KATILIYOR MUSUN?

Hırvatıstan'a bakarsak Modric, Rakitic, Brozovic birlikte oynuyorlar. Kazandığımız ikinci şampiyonluktaki son 5 maçta Oğuzhan'la yan yana görev yaptık ve hepsini kazandık. Geçen sezon da son iki maçta birlikte ilk 11'deydik. Başarılı oluyoruz çünkü rakip hangimize baskı yapacağını bilmiyor. Kesinlikle buna katılmıyorum. Oğuzhan ile birlikte oynayınca rakipler şaşırıyor.

NASIL BİR SEZON GEÇİRDİN?

Kötü bir sezon geçirmedim. Çok iyi mücadele ettim. Özellikle büyük maçlarda iyiydim. Ancak kendimi geliştirmeliyim.

KENDİNDE EKSİK GÖRDÜĞÜN ÖZELLİK NEDİR?

Gol pozisyonu ve gol. Futbolda herkes asiste, gole bakıyor. Yeni sezonda hedefim daha fazla pozisyona girip, gol atmak. Defans çalışmayı, boğuşmayı da adam geçerek fake atmayı da seviyorum. Ama son bölgeye gelince gücüm kayboluyor. Bu konuda daha rahat olmalıyım, atarsam rahatlayacağım.

ROMA VE STUTTGART GİBİ TAKIMLAR SENİ TRANSFER ETMEK İSTEDİ. GELEN TEKLİFLER İÇİN NE DİYORSUN?

Burada ben ve ailem mutluyuz. Açıkçası Beşiktaş'ın seviyesine birçok kulüp gelemez. Ülkenin en büyük takımı bence. Kazancım da fena değil. Bende şöyle bir his var; başka takıma gidersem, bir daha Vodafone Park'ta oynayamam… Bu taraftarı hiçbir yerde bulamayacağım. Hemen oraya bir eksi yazıyorum. Bu yüzden tekliflerle kafamı yormadım. Ben buradayım, kafam da burada.

?TARAFTAR SENİ ALKIŞLADIĞI ZAMAN NASIL HİSSEDİYORSUN?

İki aydır maç oynamıyoruz. Ayaklarımız titremeye başladı. Sahaya çıkmak ve o heyecanı yaşamak istiyorsunuz. Tatilde herkes 'O taraftar önünde oynamak nasıl bir his?' diye soruyor. Bu anlatılmaz, saha içinde yaşarsın.

YENİ YARDIMCI ANTRENÖRLER, GUTİ HERNANDEZ VE İLHAN MANSIZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ SÖYLER MİSİN?

Gutı bir dünya markası. Oynadığı dönemde en iyi orta sahalarından birisiydi. Onun bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum. İlhan hocayla da konuştum. Son vuruşlarımla ilgili o da bana yardım ediyor.