Andre Ayew kimdir? Andre Ayew kaç yaşında? Andre Ayew hangi mevkide oynuyor?
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    kimdir?

    Andre Ayew kimdir?

    , 'nın ayrılmasının ardından gündemine aldığı 'de ısrarını sürdürüyor. Peki, ? Andre Ayew kaç yaşındadır? . Futbolcuya dair merak edilen bütün soruların cevabı yazımızda...

    YILDIZI MARSİLYA'DA PARLADI
    Gana asıllı 1989 'da doğdu. Futbola 1860 Münih takımının altyapısında başladı. 1998'e kadar burada top oynayan Ayew, 1999'da Gana'da babasının sahip olduğu Nania kulübünde top koşturmaya devam etti. 6 yıl burada top oynayan 28 yaşındaki futbolcu 2005 yılında Fransa'ya geri döndü ve alyapısına gitti. Burada 2007 yılında profesyonel olan Ayew beklediğini bulamadı ve 2008'de Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

    2010 yılında tekrar Marsilya'ya dönen başarılı futbolcu takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Sergilediği büyük kulüplerin dikkatini çeken Ganalı futbolcu. Marsilya forması altında 209 maçta 60 gol ve 25 asist üretti.

    İNGİLTERE'YE BONSERVİSSİZ GİTTİ!
    2015 yılında Swanse City'e bonservissiz olan Andre Ayew bir yılın ardından 24.1 milyon bonservis bedeliyle 'a transfer oldu ama beklenen performansı sergileyemedi. 2018'İn Ocak ayında Swansea eski öğrencisi için 22,8 milyon geri ödeyerek takıma dahil etti.

    Asıl mevkii sol kanat olan Andre Ayew on numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

    1. 16.7.2018 08:58
    2. Güncelleme: 16.7.2018 10:40
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