Beşiktaş Basketbol Takımı, 2018-19 sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda mücadele edecek. Rakipler şöyle: Neptunas (Litvanya), Strasbourg (Fransa), Bologna (İtalya), Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas (Yunanistan), Oostende (Belçika) ve elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi Bayreuth) bir takım.