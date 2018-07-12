Beşiktaş Basketbol Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu’nda – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde D ’nda

    <a href="/index/besiktas-basketbol-takimi?id=2d2c9f2e-eb24-442c-b4bc-1a2ff4f9ff78" class="" rel="tag">Beşiktaş Basketbol Takımı</a> <a href="/index/fiba?id=4357d023-02dd-4067-8e39-6f472d5592bb" class="" rel="tag">FIBA</a> Şampiyonlar Ligi'nde D <a href="/index/grubu?id=ec70d9de-370f-43f7-99b5-f86ca364863a" class="" rel="tag">Grubu</a>’nda

    , 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde D 'nda mücadele edecek.

    , 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde D 'nda mücadele edecek. Rakipler şöyle: Neptunas (Litvanya), Strasbourg (), Bologna (), Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas (), Oostende () ve elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi Bayreuth) bir takım.

    1. 12.7.2018
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