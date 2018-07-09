Quaresma'ya ciddi teklif! İşte o rakam... – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    Quaresma'ya ciddi teklif! İşte o rakam...

    Quaresma'ya ciddi teklif! İşte o rakam...

    Adı Çin kulüpleriyle anılan 'nın talipleri artıyor

    'nda attığı fantastik golle futbolseverleri büyüleyen Beşiktaş'ın yıldızı 'ya ciddi bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki yıldızına ekibi Al Hilal 9 milyon euro'luk teklif getirdi.

    Sporting Lizbon'dan ayrılarak Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Quaresma'yı transfer etmek istiyor.

    A Spor'un haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon euroluk bir teklif sundu.

    1. 9.7.2018 21:58
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:43
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