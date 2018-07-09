Quaresma'ya ciddi teklif! İşte o rakam...
Adı Çin kulüpleriyle anılan Ricardo Quaresma'nın talipleri artıyor
Dünya Kupası'nda attığı fantastik golle futbolseverleri büyüleyen Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'ya ciddi bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki yıldızına Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 9 milyon euro'luk teklif getirdi.
Sporting Lizbon'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal ile anlaşan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Quaresma'yı transfer etmek istiyor.
A Spor'un haberine göre Jorge Jesus'un talebi üzerine Al-Hilal Kulübü, yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 9 milyon euroluk bir teklif sundu.
- 9.7.2018 21:58
- Güncelleme: 10.7.2018 02:43
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
-
Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
-
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Quaresma'ya ciddi teklif! İşte o rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.